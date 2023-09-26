Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена: «Она сказала «Салам алейкум» и убежала»
Рафаэль Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена.
«Моя передняя крестообразная связка колена сказала «Салам алейкум» и убежала», – подписал публикацию в соцсетях легковес UFC Рафаэль Физиев.
Физиев получил травму в бою с Матеушем Гамротом. Из-за этого Рафаэль не смог продолжить поединок и проиграл второй раз подряд.
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У меня была тяжелая травма руки, врач говорил забудь про бокс, дай бог чтоб ложку держать смог, но я записался на всевозможные процедуры, реабилитации, и уже менее чем через год боксировал снова. Но допускаю что это все на свой страх и риск и мне вцелом повезло что не усугубил.
И так же глянь его бои в тайке, его адекватный боевой вес ниже. Наши суставы, узлы, рычаги привыкают к регулярной нагрузке определенного масштаба. То что один из узлов не выдержал, при чем в банальной рядовой ситуации, что не так опорную ногу поставил, прямо говорит о том что эта нагрузка несоизмерима с тем уровнем и типом который твой организм готов обслужить.
Читать ребят не из спорта конечно бывает забавно иногда...