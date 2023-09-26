Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена: «Она сказала «Салам алейкум» и убежала»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена.

«Моя передняя крестообразная связка колена сказала «Салам алейкум» и убежала», – подписал публикацию в соцсетях легковес UFC Рафаэль Физиев.

Физиев получил травму в бою с Матеушем Гамротом. Из-за этого Рафаэль не смог продолжить поединок и проиграл второй раз подряд.

Хилл – о поведении Гамрота после победы над Физиевым: «Хайп и танцы после победы из-за травмы – это полный отстой!»

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10 комментариев

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Isa Babaev
Ну это минимум год
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Саламбек Алаев
Ответ rude.
Еще лет 10 назад да, сейчас медицина шагнула вперед, особенно в Германии очень сильная хирургия по коленному суставу, там все футболисты зашиваются, за 4-6 месяцев ставят на ноги. Другой вопрос что это недешево и хз что у него там по страховым условиям.
4-6 месяцев только лечение , плюс 3-5 месяцев на форму и разработку . Короче бой через год
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il buono
С юмором
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rude.
Нужно спускаться в весе. Это прям сигнал для него. Он мелковат для дивизиона, то что он не может никого уронить об этом прямо говорит. А ведь в тайке он прослыл именно нокаутером. Начал набирать вес чтоб хоть как-то соответствовать, и колено не вывезло. Многие бойцы думают что я вот просто подкачаюсь и все будет тип-топ, но природу обмануть сложно.
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Ronaldinho Gaúcho
Сохраняет оптимизм, несмотря на ужасную травму
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rude.
Ответ Isa Babaev
Ну это минимум год
Еще лет 10 назад да, сейчас медицина шагнула вперед, особенно в Германии очень сильная хирургия по коленному суставу, там все футболисты зашиваются, за 4-6 месяцев ставят на ноги. Другой вопрос что это недешево и хз что у него там по страховым условиям.
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rude.
Ответ Саламбек Алаев
4-6 месяцев только лечение , плюс 3-5 месяцев на форму и разработку . Короче бой через год
Да, конечно, по-хорошему раньше чем через год я бы бой не рассматривал. Но есть примеры, как футболисты возвращались через полгода. Бойцы зависимы от боев, потому что это их хлеб, и теоретически допускаю что можно интенсифицировать процесс и вернуться месяцев через 7-8, при желании и должном качественном лечении и реабилитации.
У меня была тяжелая травма руки, врач говорил забудь про бокс, дай бог чтоб ложку держать смог, но я записался на всевозможные процедуры, реабилитации, и уже менее чем через год боксировал снова. Но допускаю что это все на свой страх и риск и мне вцелом повезло что не усугубил.
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Всеволод Бобров
Ответ rude.
Нужно спускаться в весе. Это прям сигнал для него. Он мелковат для дивизиона, то что он не может никого уронить об этом прямо говорит. А ведь в тайке он прослыл именно нокаутером. Начал набирать вес чтоб хоть как-то соответствовать, и колено не вывезло. Многие бойцы думают что я вот просто подкачаюсь и все будет тип-топ, но природу обмануть сложно.
ну и чушь ты написал. Какой вес он набрал? Он сухой и весит не больше 82-83 в межсезонье.
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rude.
Ответ Всеволод Бобров
ну и чушь ты написал. Какой вес он набрал? Он сухой и весит не больше 82-83 в межсезонье.
Где он сухой? Он налитый, и так хорошенько. Он вообще не сухой. Ты просто сухих походу не видел)
И так же глянь его бои в тайке, его адекватный боевой вес ниже. Наши суставы, узлы, рычаги привыкают к регулярной нагрузке определенного масштаба. То что один из узлов не выдержал, при чем в банальной рядовой ситуации, что не так опорную ногу поставил, прямо говорит о том что эта нагрузка несоизмерима с тем уровнем и типом который твой организм готов обслужить.
Читать ребят не из спорта конечно бывает забавно иногда...
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seagal
Ответ rude.
Где он сухой? Он налитый, и так хорошенько. Он вообще не сухой. Ты просто сухих походу не видел) И так же глянь его бои в тайке, его адекватный боевой вес ниже. Наши суставы, узлы, рычаги привыкают к регулярной нагрузке определенного масштаба. То что один из узлов не выдержал, при чем в банальной рядовой ситуации, что не так опорную ногу поставил, прямо говорит о том что эта нагрузка несоизмерима с тем уровнем и типом который твой организм готов обслужить. Читать ребят не из спорта конечно бывает забавно иногда...
Сухой в смысле процент подкожного жира, а не в смыле худой дрыщь. Процент у него чисто по виду не больше 10 , а это уже считается сухой.
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