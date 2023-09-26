Рафаэль Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена.

«Моя передняя крестообразная связка колена сказала «Салам алейкум» и убежала», – подписал публикацию в соцсетях легковес UFC Рафаэль Физиев.

Физиев получил травму в бою с . Из-за этого Рафаэль не смог продолжить поединок и проиграл второй раз подряд.

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