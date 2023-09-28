Чарло объяснил, почему дерется с Канело, а не Цзю: «Конечно, я выбираю больший шанс. Кто вообще знает Тима?»

Джермелл Чарло объяснил, почему готов лишиться поясов ради боя с Альваресом.

«Я должен был пройти всех, чтобы получить пояса. Так что если Цзю слышит меня, то пусть не задирает нос, потому что он ничего не сделал в боксе. Конечно, я выбираю больший шанс в лице Канело.

Кто такой Тим Цзю? Его знают Австралии, но не в боксерском мире. Пусть остается скромным, помалкивает, а время всех рассудит», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе , который после боя с лишится титулов WBC и WBO.

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