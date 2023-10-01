Эдди Хирн: «Я слышал, что в контракте прописано два поединка между Фьюри и Усиком»
Эдди Хирн заявил, что Фьюри и Усик проведут два поединка.
«Я слышал, что контракт на поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком включает пункт о гарантированном реванше, независимо от того, кто победит», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, что Фьюри и Усик подерутся в декабре или январе следующего года.
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