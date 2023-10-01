Эдди Хирн: «Я слышал, что в контракте прописано два поединка между Фьюри и Усиком»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил, что Фьюри и Усик проведут два поединка.

«Я слышал, что контракт на поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком включает пункт о гарантированном реванше, независимо от того, кто победит», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что Фьюри и Усик подерутся в декабре или январе следующего года.

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1 комментарий

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rude.
Опции об обязательном реванше абсолютно не логичны. Откровенно бабки стригут и не парятся.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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