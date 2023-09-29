Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну прокомментировал анонс объединительного боя между Фьюри и Усиком.

«Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались. Посмотрим», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который 28 октября должен провести поединок с Фьюри.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подерутся в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой может состояться 23 декабря или в январе следующего года.

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3 комментария

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Просто Космос
Все идет по плану камерунца. Он вырубает тайсона. Потом усика. Он чемпион мира по боксу за 2 боя.
Гений 😺
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SEVEN_
Видимо он обиделся что его бой вообще как бой не рассматривают)
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Iron72
будет очень интересно посмотреть. спасибо организаторам.
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