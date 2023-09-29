Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»

Фрэнсис Нганну прокомментировал анонс объединительного боя между Фьюри и Усиком.

«Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались. Посмотрим», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, который 28 октября должен провести поединок с Фьюри.

Ранее стало известно, что Фьюри и подерутся в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой может состояться 23 декабря или в январе следующего года.

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