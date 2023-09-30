Пол – о бое Нганну и Фьюри: «Если Фрэнсис нокаутирует Тайсона, он сразится с Усиком?»

Джейк Пол предположил, что может случиться в случае победы Нганну над Фьюри.

«Так. А если Нганну нокаутирует Фьюри, он сразится с ? Безумие», – написал в соцсетях блогер и боксер Джейк Пол.

Напомним, боксерский поединок между и пройдет в Саудовской Аравии 28 октября.

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