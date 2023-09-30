Пол – о бое Нганну и Фьюри: «Если Фрэнсис нокаутирует Тайсона, он сразится с Усиком?»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол предположил, что может случиться в случае победы Нганну над Фьюри.

«Так. А если Нганну нокаутирует Фьюри, он сразится с Усиком? Безумие», – написал в соцсетях блогер и боксер Джейк Пол.

Напомним, боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдет в Саудовской Аравии 28 октября.

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3 комментария

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Александр Степанов
Ответ melmi
Не нравится мне он Глупый блогер Зачем его мнение постить ?
А, ну раз тебе не нравится, то попросим убрать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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