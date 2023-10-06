Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Теги допинг UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Бобби Грин обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в употреблении допинга.

«Хабиб и Ислам ходят в мечеть, понимаете? Они тренируются в каком-то месте, где их быть не должно, вы не можете туда зайти, USADA не может туда зайти.

В течение нескольких месяцев они могли делать все, что хотят. Вообще-то Ислама поймали на допинге, когда он только пришел, понимаете?.

Но он сказал: «О, я не знал. Нам все это давали в детстве в России. Мы тренировались, это было частью тренировок, это были витамины», – сказал легковес UFC Бобби Грин.

Напомним, в 2016 году Махачев был дисквалифицирован за употребление мельдония. Ислам доказал, что употреблял препарат в лечебных целях и в короткий период времени, после чего отстранение отменили.

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4 комментария

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Мага осторожный
Ахаха, даже мы, хейтеры Хабиба на спортсру до этого не додумались 🤣🤣🤣
+13
-5
+8
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los merengues
Ответ Johnny Walker
Хабиб и Махачев те ещё химики, их победы - пустышки.
Здоровья.
+3
-2
+1
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Taaor
Ответ Мага осторожный
Ахаха, даже мы, хейтеры Хабиба на спортсру до этого не додумались 🤣🤣🤣
Самый умный хейтер Хабиба со спорца be like:
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