Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»
Бобби Грин обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в употреблении допинга.
«Хабиб и Ислам ходят в мечеть, понимаете? Они тренируются в каком-то месте, где их быть не должно, вы не можете туда зайти, USADA не может туда зайти.
В течение нескольких месяцев они могли делать все, что хотят. Вообще-то Ислама поймали на допинге, когда он только пришел, понимаете?.
Но он сказал: «О, я не знал. Нам все это давали в детстве в России. Мы тренировались, это было частью тренировок, это были витамины», – сказал легковес UFC Бобби Грин.
Напомним, в 2016 году Махачев был дисквалифицирован за употребление мельдония. Ислам доказал, что употреблял препарат в лечебных целях и в короткий период времени, после чего отстранение отменили.
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