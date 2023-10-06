Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

Бобби Грин обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в употреблении допинга.

« и ходят в мечеть, понимаете? Они тренируются в каком-то месте, где их быть не должно, вы не можете туда зайти, USADA не может туда зайти.

В течение нескольких месяцев они могли делать все, что хотят. Вообще-то Ислама поймали на допинге, когда он только пришел, понимаете?.

Но он сказал: «О, я не знал. Нам все это давали в детстве в России. Мы тренировались, это было частью тренировок, это были витамины», – сказал легковес UFC Бобби Грин.

Напомним, в 2016 году Махачев был дисквалифицирован за употребление мельдония. Ислам доказал, что употреблял препарат в лечебных целях и в короткий период времени, после чего отстранение отменили.

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