Хабиб – о бое Махачева и Волкановски: «Самый тяжелый поединок для меня как зрителя»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело смотреть бой Махачева и Волкановски.

«Да, я думаю, это самый сложный бой. Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжелый бой вдали от дома.

Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь еще один раз поспать и покушать, 2-3 кг набрать.

Тяжелый момент был, я все это понимал. Зрители это закулисье не знают, но я знал, что между взвешиванием и боем будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов.

А это большая разница. А еще часовые пояса, Австралия. Но это все не отмазки, объясняю, почему переживал.

Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в феврале 2023 года Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул UFC в легком весе.

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5 комментариев

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Magic_Man
Ответ emsnv
Вот тут интересно стало. Есть вообще регламент какой то на этот счет? Плюс 11 часов неслабая разница однако. Я так понимаю именно из-за этого Ислам так не оч выглядел перед боем.
Думаю там дело не в регламенте, а в трансляции, в более удобное время для жителей США.
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emsnv
Вот тут интересно стало. Есть вообще регламент какой то на этот счет? Плюс 11 часов неслабая разница однако. Я так понимаю именно из-за этого Ислам так не оч выглядел перед боем.
+12
-2
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geoo9
Это такой момент который менеджер бойца должне был озвучивать и предусмотреть потому что время боя известно за несколько месяцев если конечно его не перенесли в последний момент
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realsila
Ответ emsnv
Вот тут интересно стало. Есть вообще регламент какой то на этот счет? Плюс 11 часов неслабая разница однако. Я так понимаю именно из-за этого Ислам так не оч выглядел перед боем.
в америке тоже как в абу даби, так что в австралии только было 28 часов
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Arslan_M_B Arslan
Для Оливейра Абу даби другой атмосфера и часовой пояс ему будет тяжело Пользу для Ислама
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