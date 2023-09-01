Хабиб – о бое Махачева и Волкановски: «Самый тяжелый поединок для меня как зрителя»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело смотреть бой Махачева и Волкановски.

«Да, я думаю, это самый сложный бой. Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжелый бой вдали от дома.

Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь еще один раз поспать и покушать, 2-3 кг набрать.

Тяжелый момент был, я все это понимал. Зрители это закулисье не знают, но я знал, что между взвешиванием и боем будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов.

А это большая разница. А еще часовые пояса, Австралия. Но это все не отмазки, объясняю, почему переживал.

Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», – сказал .

Напомним, что в феврале 2023 года победил единогласным решением судей и защитил титул в легком весе.

Хабиб – о реванше Махачева и Оливейры: «Второй бой для Ислама будет сложнее»