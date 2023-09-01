Хабиб – о реванше Махачева и Оливейры: «Второй бой для Ислама будет сложнее»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что реванш с Чарльзом Оливейрой опасен для Ислама Махачева.

«Реванш будет сложнее первого боя? Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее...

Я думаю, что для них обоих бой не будет легким. Для Ислама второй бой будет сложнее, чем первый Это мое сугубо личное мнение», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Документальный фильм про Хабиба Нурмагомедова выйдет в 2024 году

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10 комментариев

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Max Madov
Плюс к этому бразилец сделал выводы.
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mqh9pzrxgf
Ответ Isa Babaev
Ну или еще увереннее выиграет Ислам для Чарльза криптонит
Еще увереннее это нокаут в 1 раунде после пары тройки ударов, в первом бою был полный декласс
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Brigande
Ответ Arslan_M_B Arslan
Раньше никто не знал слабости Махачева волкановски показал как Драться теперь Оливейра знает как победить бой 50/50
Это как же ? Заставить Махачева восстанавливаться на 12 часов меньше и недобирать 3-4 кг ?)
Или укоротить себе конечности и шею , как у Волкановски ?
Волкановски показал ровно , что может делать только Волкановски , не более .
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Arslan_M_B Arslan
Раньше никто не знал слабости Махачева волкановски показал как Драться теперь Оливейра знает как победить бой 50/50
+1
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0
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GBale
Ответ Arslan_M_B Arslan
Раньше никто не знал слабости Махачева волкановски показал как Драться теперь Оливейра знает как победить бой 50/50
в Австралии у Махачева времени для восстановления было на 12ч меньше, чем обычно. Не стоит пропускать этот важный момент )
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