Хабиб – о реванше Махачева и Оливейры: «Второй бой для Ислама будет сложнее»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что реванш с Чарльзом Оливейрой опасен для Ислама Махачева.

«Реванш будет сложнее первого боя? Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее...

Я думаю, что для них обоих бой не будет легким. Для Ислама второй бой будет сложнее, чем первый Это мое сугубо личное мнение», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Документальный фильм про Хабиба Нурмагомедова выйдет в 2024 году

«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора