Энтони Джошуа: «Фьюри прячется от меня. Факт в том, что он боится со мной драться»

Энтони Джошуа пожаловался, что Тайсон Фьюри избегает поединка с ним.

«Фьюри? Хотел бы я решить этот вопрос, но Тайсон прячется. Он явно избегает поединка. Сейчас или нет – не имеет значения, потому что это факт. Нельзя отрицать, что он боится со мной драться. Так что, если мы назовем Фьюри животным, то это точно будет утка», – заявил Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри анонсировал поединок с Александром Усиком.

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