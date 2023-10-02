Энтони Джошуа: «Фьюри прячется от меня. Факт в том, что он боится со мной драться»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа пожаловался, что Тайсон Фьюри избегает поединка с ним.

«Фьюри? Хотел бы я решить этот вопрос, но Тайсон прячется. Он явно избегает поединка. Сейчас или нет – не имеет значения, потому что это факт. Нельзя отрицать, что он боится со мной драться. Так что, если мы назовем Фьюри животным, то это точно будет утка», – заявил Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри анонсировал поединок с Александром Усиком.

Тайсон Фьюри: «Джошуа – огромный мешок, которого нокаутировали три раза. Он мне не интересен»

Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

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7 комментариев

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rude.
Ответ Aibek Mak
Непонятно за счет чего Джошуа может хоть что то сделать Фьюри) у Уайлдера хотя бы был нокаутирующий удар чего нет у него. А за счет работы ног чтобы он выиграл у Цыгана это из разряда фантастики
Может рассказать как грудные прокачать и по диете программку накидать)
+5
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Politruk
"Я вот его совсем не боюсь, у него сейчас два боя зарезервированы"
+1
0
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Johnny Walker
Пробитого наглухо качка разве стоит бояться? С той же логикой Фьюри следует бояться Мануэля Чарра.
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Aibek Mak
Непонятно за счет чего Джошуа может хоть что то сделать Фьюри) у Уайлдера хотя бы был нокаутирующий удар чего нет у него. А за счет работы ног чтобы он выиграл у Цыгана это из разряда фантастики
0
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Zagashtok
То есть Уайлдера не боялся, а Джошуа он боится? смешно
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GaasJT
Как только Фьюри подписал контракт на бой, вылез Джошуа. А раньше то где был?)
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