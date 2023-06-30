Эдди Хирн: «Джошуа заработает $60 млн за бой с Уайлдером»

Эдди Хирн назвал гонорар Энтони Джошуа за бой с Деонтеем Уайлдером.

«Не имеет большого значения, будут ли стоять на кону чемпионские пояса. Джошуа заработает $60 млн за бой с в декабре», – сказал промоутер .

Ранее Хирн сообщил, что поединок между и Уайлдером может пройти в Саудовской Аравии.

Уайлдер – о бое с Джошуа: «Предложение поступило. Думаю, это случится»

Эдди Хирн: «Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди Руисом»