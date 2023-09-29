Эдди Хирн: «Джошуа против Чжилея – это большой поединок. Его можно провести в Китае»

Эдди Хирн высказался о потенциальном бое Энтони Джошуа и Чжана Чжилея.

«Мы всегда рассматривали Чжилея в качестве возможного соперника Энтони. Это большой бой – его можно провести в Китае. Думаю, что если поединок с будет назначен на февраль или март, то в декабре успеет еще с кем-нибудь подраться – нам просто нужно принять решение.

Станет ли Чжилей его соперником? Конечно, если у нас получится организовать поединок в Китае, то мы с удовольствием примем этот вызов», – сказал промоутер .

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Эдди Хирн: «Джошуа бьет так же сильно, как Чжилей, но гораздо быстрее. Энтони всегда мечтал о поединке с ним, но нам нужен Уайлдер»