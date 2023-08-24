Джошуа рассказал о возможном турнире в Саудовской Аравии: Энтони подерется с Уайлдером, а Усик – с Фьюри

Энтони Джошуа рассказал о возможном турнире с участием топ-4 боксеров-тяжеловесов.

«Цель состоит в том, чтобы Усик и подрались за неоспоримый титул, а я – с . Это было бы грандиозное событие», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

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