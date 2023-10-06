Кевин Дюрэнт назвал Хабиба любимым спортсменом, на которого он подписан

Теги Голден Стэйт Финикс Кевин Дюрэнт UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Кевин Дюрэнт назвал любимого спортсмена, на которого он подписан.

Баскетболист «Финикса» назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году.

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3 комментария

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Stalnoi
хороший выбор👍
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Всем мир
Дюрент, Бекхем, Златан, Бензема, Овечкин, Криштиану, и так можно долго продолжать. Кто бы что не говорил, Хабиб - легенда.
+4
-1
+3
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Khisri Magomedov
Вот если бы заходил на спору, знал какой он лицемер, и читер. Где этот эпилепсик Мага осторожный??
+1
0
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