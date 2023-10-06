Кевин Дюрэнт назвал Хабиба любимым спортсменом, на которого он подписан

Кевин Дюрэнт назвал любимого спортсмена, на которого он подписан.

Баскетболист «Финикса» назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году.

Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»

Абдель-Азиз – Ковингтону: «Следи за своим ртом, когда говоришь о семьях людей. В следующий раз придется звонить в больницу»