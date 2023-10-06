Кевин Дюрэнт назвал Хабиба любимым спортсменом, на которого он подписан
Кевин Дюрэнт назвал любимого спортсмена, на которого он подписан.
Баскетболист «Финикса» назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком весе, завершивший карьеру в 2020 году.
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