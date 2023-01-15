Джо Роган про команду Хабиба: «У них одинаковая прическа. Все что их волнует: семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь»
Комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему бойцы из команды Хабиба Нурмагомедова доминируют в ММА.
«Самые дисциплинированные люди, которых я знаю, очень религиозны. Это интересное наблюдение.
Бойцы из Дагестана – одни из самых доминирующих и религиозных. У них нет отвлекающих факторов, которые присуще людям, живущим для своего удовольствия.
Парни из команды Хабиба – одни из самых доминирующих бойцов в мире. У них одинаковая прическа. Все что их волнует: семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь.
Они просто постоянно тренируются, они преданы своему делу, и поэтому является самыми доминирующими бойцами», – считает Роган.
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