Джо Роган про команду Хабиба: «У них одинаковая прическа. Все что их волнует: семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джо Роган Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему бойцы из команды Хабиба Нурмагомедова доминируют в ММА.

«Самые дисциплинированные люди, которых я знаю, очень религиозны. Это интересное наблюдение.

Бойцы из Дагестана – одни из самых доминирующих и религиозных. У них нет отвлекающих факторов, которые присуще людям, живущим для своего удовольствия.

Парни из команды Хабиба – одни из самых доминирующих бойцов в мире. У них одинаковая прическа. Все что их волнует: семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь.

Они просто постоянно тренируются, они преданы своему делу, и поэтому является самыми доминирующими бойцами», – считает Роган.

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2 комментария

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goonerfromRussia
Короче, ведут себя как достойные и зрелые мужчины. Не напиваются и не бьют своих жен в ночных клубах, а также не накуриваются и не несут какую-то пургу - и первое, и второе выглядят жалко и стыдно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
И общая ванна
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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