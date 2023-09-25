Абдель-Азиз – Ковингтону: «Следи за своим ртом, когда говоришь о семьях людей. В следующий раз придется звонить в больницу»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба пригрозил больницей Колби Ковингтону за слова об Абдулманапе.

«Колби, ты продолжаешь говорить об Исламе и Хабибе. Окей, но когда ты в последний раз упоминал отца, то был вынужден обращаться в полицию. В следующий раз придется звонить в больницу. Следи за своим ртом, когда говоришь о семьях людей», – заявил Али Абдель-Азиз.

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