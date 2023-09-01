Хабиб – о последнем бое в карьере: «Я в лагере и палец ломал, и в больницу попадал на восемь дней»

Хабиб Нурмагомедов рассказал об ошибках при подготовке к бою с Джастином Гейджи.

«Сам бой с Гейджи в голове не прокручиваю. А вот моменты в подготовке… Столько травм у меня никогда не было.

Я и в больницу на восемь дней попадал, и палец ломал. С моей стороны были недочеты маленькие, упущения.

Сейчас я прокручиваю, понимаю, где допустил ошибку. И теперь советую младшим избегать этого», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в последний раз Нурмагомедов дрался осенью 2020 года, задушив во втором раунде.

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