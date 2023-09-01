Хабиб – о последнем бое в карьере: «Я в лагере и палец ломал, и в больницу попадал на восемь дней»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал об ошибках при подготовке к бою с Джастином Гейджи.

«Сам бой с Гейджи в голове не прокручиваю. А вот моменты в подготовке… Столько травм у меня никогда не было.

Я и в больницу на восемь дней попадал, и палец ломал. С моей стороны были недочеты маленькие, упущения.

Сейчас я прокручиваю, понимаю, где допустил ошибку. И теперь советую младшим избегать этого», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в последний раз Нурмагомедов дрался осенью 2020 года, задушив Джастина Гейджи во втором раунде.

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5 комментариев

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Elkorazon01
Только на спортсе местные знатоки говорят что этот бой был куплен))) не имея ни каких пруфов
+11
-5
+6
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Евгений Цыбульников
Ответ Elkorazon01
Только на спортсе местные знатоки говорят что этот бой был куплен))) не имея ни каких пруфов
Ещё на валетудо говорят)
+2
-1
+1
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Elkorazon01
Ответ Евгений Цыбульников
Ещё на валетудо говорят)
Тоже местные эксперты? Кто нибудь из бойцов или экспертов говорит об этом? Топ спин один раз написал, накрутил плюсики и все желаемое за действительное приняли
+3
-2
+1
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inmotion
Ответ Elkorazon01
Тоже местные эксперты? Кто нибудь из бойцов или экспертов говорит об этом? Топ спин один раз написал, накрутил плюсики и все желаемое за действительное приняли
Нет, половина боятся сказать правду, а другую половину купил Али Абдель Азиз на деньги шейхов.
Это же очевидно :)
+1
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