Хабиб – о последнем бое в карьере: «Я в лагере и палец ломал, и в больницу попадал на восемь дней»
Хабиб Нурмагомедов рассказал об ошибках при подготовке к бою с Джастином Гейджи.
«Сам бой с Гейджи в голове не прокручиваю. А вот моменты в подготовке… Столько травм у меня никогда не было.
Я и в больницу на восемь дней попадал, и палец ломал. С моей стороны были недочеты маленькие, упущения.
Сейчас я прокручиваю, понимаю, где допустил ошибку. И теперь советую младшим избегать этого», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в последний раз Нурмагомедов дрался осенью 2020 года, задушив Джастина Гейджи во втором раунде.
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Это же очевидно :)