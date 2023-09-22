Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»
Колби Ковингтон заявил, что Хабиб Нурмагомедов боялся его.
«Махачев добился успеха благодаря популярности и достижениям Хабиба. Но он не Хабиб, они вообще не похожи. Кстати, Нурмагомедов боялся меня.
Из-за меня он так и не перешел в полусредний дивизион. Даже его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»
Колби уверен в победе над Хабибом: «Я бы остановил его тейкдауны, разбил лицо и не устал»
Палач