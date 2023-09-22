Колби Ковингтон: «Хабиб боялся меня. Его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что Хабиб Нурмагомедов боялся его.

«Махачев добился успеха благодаря популярности и достижениям Хабиба. Но он не Хабиб, они вообще не похожи. Кстати, Нурмагомедов боялся меня.

Из-за меня он так и не перешел в полусредний дивизион. Даже его папочка понимал, что подниматься в весе было бы неразумно», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

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11 комментариев

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Isa Babaev
Кто ты и кто Хабиб, просто разного уровня бойцы и разного уровня величины
+12
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as009595@icloud.com
Ответ Вадим Сидоров
Не фанат Хабиба. Но давайте в вспомним Костю Цзю, он тоже читерил с весом - больше 10 кг гонял. В весе до 63,5 он весил все 70.
Костя гонял с 80 сам говорил
+5
-1
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Денис Жалала
Ответ заратустра-будрайтис
колби просто никто в сравнении с папахой и если он и не шел в 77, то никак не из-за болтливого и безобидного неудачника ( никого не нокаутирует, никого не душит, никому болячек не делает, выбрасывает 500 ударов , а его соперник на прессухе, как после медовргомесяца), а из-за Марти и поступил крайне разумно. Опять же, полицейский осведомитель ( у нас таких называют схожими с собачьими особями женского пола) может сказать, что Нганну сбежал из UFC, только из-за Ко-Ко ( он по утрам садится на забор и своим кличем будит деревенских коров), Марти дважды слил Эдвардсу, чтоб не проводить трилогию, а Джонс ушел в тяжелый вес только чтоб добавить еще одну ступеньку-категорию между ним и осведомителем
о Баварцы подъехали)) Колби однозначно дал два равных боя Усману и капитальный красавчик. Волкановски в рот дал Махачеву на легком дамском, представляю что с ним сделают в полусреднем.

Палач
+2
-1
+1
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varlan
Зачем Абдулманапа покойного трогать в таком духе? Торчок этот Колба
+3
-3
0
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Oleg Where
Ответ Денис Жалала
о Баварцы подъехали)) Колби однозначно дал два равных боя Усману и капитальный красавчик. Волкановски в рот дал Махачеву на легком дамском, представляю что с ним сделают в полусреднем. Палач
Ахах, в первом поломана челюсть, во втором 2 нокдауна = красавчик.
0
0
0
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