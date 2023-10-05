Конор намекнул на возвращение в пул допинг-тестирования: «Процесс запущен»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор намекнул на возвращение в пул допинг-тестирования USADA.

«Передал документы [Джеффу] Новицки. Процесс запущен. Скоро увидимся, сучка», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, обращаясь к легковесу промоушена Майклу Чендлеру.

Новицки – вице-президент UFC по вопросам здоровья, возглавляющий программу тестирования бойцов.

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2 комментария

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Фифа Алекс
наверное как раз фурика выпил что б все вывел с организма,и скоро можно будет сдавать анализы,главное что бы сам фурик вышел)
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Даниил Мамыкин
Ну понятно,пкт сделал))
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