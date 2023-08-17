Конор высмеял прозвище Чендлера: «Я сделан из стали, а сталь прочнее железа»

Конор Макгрегор высмеял прозвище Майкла Чендлера.

«В моей ноге промышленная сталь. В плечах, локтях и костяшках пальцев – тоже. Я на три четверти состою из стали, а сталь прочнее железа.

Сталь переломает все косточки «железного» лица. Ты – маленькая сумочка, выступающая с мотивационными речами. Завязывай с этим», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

Напомним, что прозвище – «Железный».

Конор рычал в лицо Чендлера и сводил бойцов в ресторан на горящие стейки. Так закончился сезон TUF

Чендлер – о планах Конора: «Декабрь мне подходит»