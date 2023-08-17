Конор высмеял прозвище Чендлера: «Я сделан из стали, а сталь прочнее железа»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор высмеял прозвище Майкла Чендлера.

«В моей ноге промышленная сталь. В плечах, локтях и костяшках пальцев – тоже. Я на три четверти состою из стали, а сталь прочнее железа.

Сталь переломает все косточки «железного» лица. Ты – маленькая сумочка, выступающая с мотивационными речами. Завязывай с этим», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

Напомним, что прозвище Чендлера – «Железный».

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4 комментария

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MaitreML
а он разбирается
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leon01
Конор как та девушка которая была красива в молодости и купалась во внимании противоположного пола. Но время взяло своё, заплыла, мешки под глазами, морщины и отсутствие былого внимания , но подходя к зеркалу всё ещё видит себя молодой и привлекательной
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Мага осторожный
для джавеза тилла самая привлекательная это канат джарус
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