Макгрегор надеется подраться с Чендлером в декабре: в единственном номерном турнире месяца уже анонсированы два титульника

Конор Макгрегор все еще верит в бой с Майклом Чендлером в декабре 2023 года.

«Собираемся в путь, в путь, сынок. Я все еще надеюсь на декабрь. Это неизбежно. Это должен быть , так что пусть он закроет рот и ждет», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что единственный номерной турнир UFC в декабре – UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада), который возглавят титульные бои в полусреднем и наилегчайшем весах.

Конор надеется на возвращение Диаза в UFC: «Нейт дал мне реванш, теперь я должен ему бой»

Конор встретился со Снуп Доггом: «Об этом напишут в учебниках по истории!»