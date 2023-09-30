Макгрегор надеется подраться с Чендлером в декабре: в единственном номерном турнире месяца уже анонсированы два титульника

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор все еще верит в бой с Майклом Чендлером в декабре 2023 года.

«Собираемся в путь, в путь, сынок. Я все еще надеюсь на декабрь. Это неизбежно. Это должен быть Чендлер, так что пусть он закроет рот и ждет», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что единственный номерной турнир UFC в декабре – UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада), который возглавят титульные бои в полусреднем и наилегчайшем весах.

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