Чендлер обратился к Конору: «Просто пописай в пробирку»

Майкл Чендлер призвал Конора Макгрегора сдать допинг-тест.

«Просто пописай в пробирку, . Это не так сложно», – написал легковес UFC Майкл Чендлер в социальных сетях.

Напомним, что Макгрегор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

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