Чендлер обратился к Конору: «Просто пописай в пробирку»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер призвал Конора Макгрегора сдать допинг-тест.

«Просто пописай в пробирку, Конор. Это не так сложно», – написал легковес UFC Майкл Чендлер в социальных сетях.

Напомним, что Макгрегор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

Очень милый Конор: никто не перешел в его команду на TUF (кроме одного), а он приготовил рагу на пиве и помог сопернику во время боя

Майкл Чендлер: «Гейджи победит Порье решением, а бой будет очень похож на поединок Джастина против Фергюсона»

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
Там вместо мочи - виски польется
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Born is the King
Там и без допинг теста понятно,что у Конора 3х разовое стероидное питание
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daiv18
Чендлер все умоляет уже не бойца Конора, выглядит дешево, как и Усман нагло клянчил чек у Сауля
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