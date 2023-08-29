Конор – Чендлеру: «Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор контент Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер обменялись выпадами в социальных сетях.

«Этот тренировочный лагерь будет лучшим в моей жизни. Перерыв был необходим», – написал Чендлер.

«Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо», – ответил Макгрегор, после чего удалил публикацию.

Ранее ирландец заявил, что поединок против Чендлера состоится в декабре.

Конор рычал в лицо Чендлера и сводил бойцов в ресторан на горящие стейки. Так закончился сезон TUF

Конор высмеял прозвище Чендлера: «Я сделан из стали, а сталь прочнее железа»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Ахахахахахах, синяк Конор 🤣🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei Panteleev
🤡🤡🤡
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
протрезвел и быстренько удалил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Это минуточка "откровения" от Конора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий