Конор – Чендлеру: «Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо»

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер обменялись выпадами в социальных сетях.

«Этот тренировочный лагерь будет лучшим в моей жизни. Перерыв был необходим», – написал .

«Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо», – ответил , после чего удалил публикацию.

Ранее ирландец заявил, что поединок против Чендлера состоится в декабре.

Конор рычал в лицо Чендлера и сводил бойцов в ресторан на горящие стейки. Так закончился сезон TUF

Конор высмеял прозвище Чендлера: «Я сделан из стали, а сталь прочнее железа»