Конор – Чендлеру: «Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо»
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер обменялись выпадами в социальных сетях.
«Этот тренировочный лагерь будет лучшим в моей жизни. Перерыв был необходим», – написал Чендлер.
«Я бухаю каждый день, но все равно выбью из тебя все дерьмо», – ответил Макгрегор, после чего удалил публикацию.
Ранее ирландец заявил, что поединок против Чендлера состоится в декабре.
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