Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон рассказал о желании провести поединок против Ислама Махачева.

«Этот маленький монгол заявляет, что хочет сменить весовую категорию, чтобы драться с настоящими мужиками. Но он с трудом побеждает карликов, доводит бои до раздельных решений. Это просто жалко.

Он говорит, что хочет сразиться со мной – американским чемпионом. Это большой бой. Мне кажется, что фанаты хотят увидеть это. Мы можем подраться в феврале или марте», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»

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7 комментариев

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Qwarrz Qaqa
Зачем он монголов задевает? Они же даги. И,в чем Колби не прав?Бибип ведь тоже свалил из боёв,как только понял ,что не сможет вес делать.
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Pronger
Колби сам больше на монгола похож)
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dmitrii7856@icloud.com
Да какой ему Махачев его Олег Монгол ушатает 😃
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⚽️JuventuS⚽️
Настоящий мужик Колби ни когда в жизни не примет этот бой
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Вася Енотов
Ну вот кстати, если Колби не растерял форму за время простоя, то бой вполне бы смог стать интересным. Фантастическое кардио Колби и уровень борьбы против навыков Махачеаа значительно уравнивает шансы. Отдельной вишенкой на торте хотелось бы созерцать трешток от Колби)))
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Просто Космос
Ответ Qwarrz Qaqa
Зачем он монголов задевает? Они же даги. И,в чем Колби не прав?Бибип ведь тоже свалил из боёв,как только понял ,что не сможет вес делать.
а мог бы договориться как хамзат. Ему бы дали кого попроще его большего веса.
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