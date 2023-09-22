Колби Ковингтон: «Махачев – маленький монгол. Он с трудом побеждает карликов»

Колби Ковингтон рассказал о желании провести поединок против Ислама Махачева.

«Этот маленький монгол заявляет, что хочет сменить весовую категорию, чтобы драться с настоящими мужиками. Но он с трудом побеждает карликов, доводит бои до раздельных решений. Это просто жалко.

Он говорит, что хочет сразиться со мной – американским чемпионом. Это большой бой. Мне кажется, что фанаты хотят увидеть это. Мы можем подраться в феврале или марте», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»

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