Колби Ковингтон: «Махачев такой же, как и Порье. Тот тоже кричал, что поднимется в полусредний дивизион, а потом испугался»

Колби Ковингтон назвал Ислама Махачева фальшивым бойцом.

«Мы уже разоблачили одного фальшивого бойца из легкого веса – это Дастин Порье. Он кричал, что поднимется в полусредний дивизион, а когда пришло время подписать контракт на бой, то сразу испугался.

Махачев такой же. Пусть сохраняет настрой и ведет себя так, будто планирует перейти в полусредний вес. Я отправлю его прямо к маленькому папочке – Хабибу. Может быть, он уговорит его вернуться, хотя вряд ли», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

Ислам Махачев: «Самый интересный вызов? Дастин Порье»

Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»