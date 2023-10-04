Махачев хочет драться с Ковингтоном: «Это будет дагестанская борьба против американской»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев хочет драться с Колби Ковингтоном за титул UFC.

«Надеюсь, что Ковингтон победит. Потому что я никогда не слышал, чтобы Леон говорил о бое со мной. А Колби этого хочет.

Поэтому я надеюсь, что Колби победит, а мы с ним когда-нибудь встретимся. Это будет очень хороший бой, у него сильная борьба. Это будет дагестанская борьба против американской.

Колби – хороший боец. Он хорош на земле, у него хорошее кардио. Но я могу остановить его борьбу и нанести много хороших ударов», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за пояс UFC в полусреднем весе на турнире UFC 296 в декабре 2023 года. Двумя месяцами ранее Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе в реванше с Чарльзом Оливейрой.

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9 комментариев

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besik
"Это будет дагестанская борьба против американской"
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Ну тогда дагестанская против орегонской
+21
-2
+19
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Ryan T.
Ответ Artur Smith
Это было бы очень интересно. Ну и пресс-конференции тоже были бы неплохие
Пресс-конференция будет скучная, считай монолог Ковингтона.
+11
0
+11
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Qwarrz Qaqa
Этого русского чё то вообще понесло. Австралийца-то не смог уделить,малыша. Куда ему
+7
-3
+4
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<~Inter~>
Ответ Qwarrz Qaqa
Этого русского чё то вообще понесло. Австралийца-то не смог уделить,малыша. Куда ему
а что плохого в желании попробовать себя в полусреднем? Проводи он бои только в лёгком весе и такие как ты кричали бы, что боится подняться в следующую категории
+3
-1
+2
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Vadim Larin
У Ислама хорошие шансы взять титул в полусреднем, надеюсь такой бой, с любым соперником (Колби конечно самый удобный из всех) все таки состоится
+1
-1
0
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OtVeRtka1337
Ответ Ryan T.
Пресс-конференция будет скучная, считай монолог Ковингтона.
да ну, можно нормально так будет поржать с хохмачева. хз, где тут скучно
+1
-1
0
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Адам Нинуху
Ответ OtVeRtka1337
да ну, можно нормально так будет поржать с хохмачева. хз, где тут скучно
поржи над самим собой
+1
-1
0
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