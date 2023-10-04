Махачев хочет драться с Ковингтоном: «Это будет дагестанская борьба против американской»

Ислам Махачев хочет драться с Колби Ковингтоном за титул UFC.

«Надеюсь, что Ковингтон победит. Потому что я никогда не слышал, чтобы Леон говорил о бое со мной. А Колби этого хочет.

Поэтому я надеюсь, что Колби победит, а мы с ним когда-нибудь встретимся. Это будет очень хороший бой, у него сильная борьба. Это будет дагестанская борьба против американской.

Колби – хороший боец. Он хорош на земле, у него хорошее кардио. Но я могу остановить его борьбу и нанести много хороших ударов», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, и подерутся за пояс UFC в полусреднем весе на турнире UFC 296 в декабре 2023 года. Двумя месяцами ранее Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе в реванше с .

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