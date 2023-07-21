Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон высказался о возможном поединке против Ислама Махачева.

«Поединок против Махачева? Вы видели, что с ним сделал этот австралийский карлик [Александр Волкановски]? Эта маленькая креветка.

Махачев возился с ним целых пять раундов. А полусредний дивизион – это дивизион настоящих мужиков. Здесь дерутся самые крутые парни в мире.

Но мне нравится эта идея. США против России. Это большой бой, но не самый конкурентный. Он не сможет справиться с моей борьбой, не сможет перебить меня.

Это легкий поединок для меня. Рокки против Драго», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

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7 комментариев

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il buono
А я видел, как тебя переводил в партер Дом Аньос. В вашем бою Махачев был бы явным фаворитом
+4
-1
+3
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Алексей Александрович
Бесполезно Колби, этот такой же как и Хабиб, может карьеру закончить, лишь бы не отвечать на твой трешток)
+10
-8
+2
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Ojer
А что может Колби предложить Махачеву? Шанс только если выносливость Ислама просядет, а так особых шансов у Колби не видится.
+2
0
+2
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Brigande
Ответ Алексей Александрович
Бесполезно Колби, этот такой же как и Хабиб, может карьеру закончить, лишь бы не отвечать на твой трешток)
Да да , Махачев же испугался великого Колби )
+4
-3
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Kanan Jarrus
Ответ Алексей Александрович
Бесполезно Колби, этот такой же как и Хабиб, может карьеру закончить, лишь бы не отвечать на твой трешток)
ваня по-прежнему надеющийся (с)
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0
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Kanan Jarrus
это два лучших и самых доминирующих бойца лиги, чемпионы в конце концов. откуда этому середняку что-то знать о них? или то, что он увидел с первого ряда пояс усмана, когда тот его унижал, так вскружила голову любителю стучать копам? пора запретить твиттер середнякам вроде чикена, колбы и прочих диазов
0
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