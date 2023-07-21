Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»
Колби Ковингтон высказался о возможном поединке против Ислама Махачева.
«Поединок против Махачева? Вы видели, что с ним сделал этот австралийский карлик [Александр Волкановски]? Эта маленькая креветка.
Махачев возился с ним целых пять раундов. А полусредний дивизион – это дивизион настоящих мужиков. Здесь дерутся самые крутые парни в мире.
Но мне нравится эта идея. США против России. Это большой бой, но не самый конкурентный. Он не сможет справиться с моей борьбой, не сможет перебить меня.
Это легкий поединок для меня. Рокки против Драго», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение
Колби Ковингтон: «Чимаев и Коста – главные шуты нашего спорта»
7 комментариев