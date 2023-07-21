Ковингтон – о бое с Махачевым: «Это легкий поединок для меня. Вы видели, что с ним сделал австралийский карлик?»

Колби Ковингтон высказался о возможном поединке против Ислама Махачева.

«Поединок против ? Вы видели, что с ним сделал этот австралийский карлик [ ]? Эта маленькая креветка.

Махачев возился с ним целых пять раундов. А полусредний дивизион – это дивизион настоящих мужиков. Здесь дерутся самые крутые парни в мире.

Но мне нравится эта идея. США против России. Это большой бой, но не самый конкурентный. Он не сможет справиться с моей борьбой, не сможет перебить меня.

Это легкий поединок для меня. Рокки против Драго», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

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