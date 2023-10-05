Артем Резников: «Коста – очень крупный парень. У Чимаева таких соперников не было»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Артем Резников Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Артем Резников поделился ожиданиями от боя Хамзата Чимаева и Пауло Косты.

«В этом бою, я думаю, могут сыграть роль морально-волевые качества Хамзата. Чимаев может победить за счет того, что он будет идти вперед, работать. Его кардио хвалили ребята, которые работали с ним в Таиланде.

Он плохое кардио показал в бою с Гилбертом Бернсом. Наверное, потому что хотел финишировать соперника, настраивался на быструю победу. Если Хамзат будет настраиваться на все три раунда, то вполне возможно, что он победит.

Все-таки борьба – это преимущество, и я думаю, что у него есть все шансы, чтобы переводить Косту. Интересно, как он себя покажет в новой весовой категории. Все-таки Коста – очень крупный парень, у Хамзата не было такого соперника», – сказал боец АСА Артем Резников.

Бернс – о поединке Чимаева и Косты: «Надеюсь, бой закончится обоюдным нокаутом. Мне они оба не нравятся»

Оливейра – о бое Чимаева и Косты: «Пауло хорош в стойке и джиу-джитсу. Он победит, если сможет навязать Хамзату свой стиль»

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