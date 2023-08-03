Царукян – о бое Чимаева и Косты: «Многие думают, что Хамзат снесет его в 1-м раунде, но я так не считаю»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Арман Царукян Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что Пауло Коста станет испытанием для Хамзата Чимаева.

«Видно, что между спортсменами есть конфликт. Многие считают, что Чимаев снесет бразильца в первом раунде. Но я так не считаю. Бой будет нелегким.

Коста – боец из средней весовой категории, а Хамзат в основном бился в полусредней. Пауло — не подарок, это будет хорошая проверка для Чимаева», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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3 комментария

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Кто вообще так считает? Коста что слабее Бернса, которого Хамзат с огромным скрипом прошел
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Будет тяжёлый бой как с Бернсом
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Да ну нет. Коста неудобен только тем, что из-за мышечного корсета ему будет неудобно болевые на руку делать. Кардио не айс и в плане техники так себе. Думаю Хамзат его погоняет в стойке, затем будет удушающий и тап тап от Костика
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