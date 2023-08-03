Царукян – о бое Чимаева и Косты: «Многие думают, что Хамзат снесет его в 1-м раунде, но я так не считаю»
Арман Царукян считает, что Пауло Коста станет испытанием для Хамзата Чимаева.
«Видно, что между спортсменами есть конфликт. Многие считают, что Чимаев снесет бразильца в первом раунде. Но я так не считаю. Бой будет нелегким.
Коста – боец из средней весовой категории, а Хамзат в основном бился в полусредней. Пауло — не подарок, это будет хорошая проверка для Чимаева», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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