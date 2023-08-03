Царукян – о бое Чимаева и Косты: «Многие думают, что Хамзат снесет его в 1-м раунде, но я так не считаю»

Арман Царукян считает, что Пауло Коста станет испытанием для Хамзата Чимаева.

«Видно, что между спортсменами есть конфликт. Многие считают, что Чимаев снесет бразильца в первом раунде. Но я так не считаю. Бой будет нелегким.

Коста – боец из средней весовой категории, а в основном бился в полусредней. Пауло — не подарок, это будет хорошая проверка для Чимаева», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Коста – Чимаеву: «Уничтожу тебя в твоем же чертовом доме, ублюдок»

«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму