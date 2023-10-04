Усман Нурмагомедов – о бое на Bellator 300: «Иншаллах, и все еще чемпион»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Брент Примус Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов обратился к фанатам перед боем на Bellator 300.

«Упование, дисциплина, терпение. Три дня, скоро увидимся. Иншаллах, и все еще чемпион», – написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

Напомним, в ночь на 8 октября в Сан-Диего (Калифорния) в главном событии Bellator 300 Усман Нурмагомедов будет защищать титул в легком весе в полуфинальном бою гран-при против Брента Примуса.

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