Усман Нурмагомедов – о бое на Bellator 300: «Иншаллах, и все еще чемпион»

Усман Нурмагомедов обратился к фанатам перед боем на Bellator 300.

«Упование, дисциплина, терпение. Три дня, скоро увидимся. Иншаллах, и все еще чемпион», – написал в соцсетях чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

Напомним, в ночь на 8 октября в Сан-Диего (Калифорния) в главном событии Bellator 300 Усман Нурмагомедов будет защищать титул в легком весе в полуфинальном бою гран-при против Брента Примуса.

Усман Нурмагомедов рассказал о самом серьезном проступке в детстве: «Отца вызвали в школу, он потом меня жестко избил»

Усман Нурмагомедов – о тренировках с отцом Хабиба: «Каждый раз он загонял меня и Умара на турник»