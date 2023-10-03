Веласкес будет секундировать Усмана Нурмагомедова на Bellator 300

Теги MMA Кейн Веласкес Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Усман Нурмагомедов — Брент Примус Бокс/MMA/UFC

Кейн Веласкес будет секундантом Усмана Нурмагомедова в поединке на Bellator 300.

«В основном у меня в углу бывают Умар, мой брат, и Хавьер Мендес. Это два главных человека. В этот раз у Умара не получилось прилететь. Он визу делает и у него чуть процесс затянулся после того, как он в сентябре пошел.

А сейчас у меня в углу будет Кейн Веласкес, он весь лагерь смотрел мои спарринги, помогал. Будет Хавьер Мендес и Ислам Мамедов. И будет Али Абдель-Азиз, мой менеджер и брат.

Кейн утром и вечером смотрел мои спарринги, и я подошел к Хавьеру и спросил, может ли он меня секундировать. Он узнал, Кейн ответил, что может», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

На Bellator 300 Нурмагомедов проведет поединок против Брента Примуса. Турнир пройдет в ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.

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2 комментария

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We are Arsenal
Усману пора в ЮФС , Беллатор давно перерос. Железный топ-5 промоушена Даны Уайта.
+3
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SGambler
Непонятно в чем новость, бойцы UFC почти каждый ивент секундируют бойцов в других промоушенах. Там нет никаких запретов от UFC, вообще кто угодно там может секундировать, даже не боец.
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