Завуров – о братьях Нурмагомедовых: «Умар – второй Хабиб и пахарь, Усман любит с друзьями посидеть, взять хорошую машину»

Теги UFC Bellator Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Брент Примус Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Шамиль Завуров назвал Умара Нурмагомедова вторым Хабибом.

«Умар – это второй Хабиб. Пахарь. Зал, тренировки, дом, семья, отдых. У него такого нет, как у Усмана – взять хорошую машину, покататься, с друзьями посидеть.

У Умара этого нет. Усман талантливый. А Умар – он пахарь, он постоянно тренируется, пашет. Постоянно в зале», – сказал Шамиль Завуров.

Умар Нурмагомедов – боец легчайшего веса UFC, его следующим соперником должен стать Кори Сэндхаген.

Усман Нурмагомедов – чемпион Bellator в легком весе, в следующем поединке он подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при.

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7 комментариев

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Джавез Тилл
Придумать причины дабы нивелировать заслуги Хабиба:
1) Выступал не в своей весовой ✅
2) Выступал не в своей весовой, был перевес в 10 кг ✅
2.1) 20 кг ✅
2.2) 30 кг ✅
3) Подкупные бои ✅
4) Тренировался у своего отца, так как у других нет тренеров и вообще сироты ✅
5) С детства занимался, поэтому имел преимущество ✅
6) Родился в горах, процесс акклиматизации переносил быстро ✅
7) Подбирал удобных соперников ✅
8) Не подрался со всеми бойцами легкового дивизиона ✅
9) Не подрался с Нганну ✅
10) Не провел 2 боя за вечер ✅
11) Не проходил допинг-контроль ✅
12) У соперников не было времени на подготовку ✅
13) Дрался исключительно в родных для себя местах в которых вырос , Абу-Даби, США ✅
14) Лучший друг Даны Уайта ✅
15) Конор перед боем с Хабибом стал долларовым триллионером, не было мотивации заниматься, (но была странная мотивация заработать миллионы) ✅
+8
-4
+4
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Игорь Пичугин
Насчёт хорошей машины я так понимаю Приора?
+2
-1
+1
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Александр Степанов
Это итак заметно. Инцидент с тачкой только подтвердил
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sanek maloi
Усман там братишку греет что-ли, который на себя вину взял или уже на свободе(
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Oleg Where
Ответ Джавез Тилл
Придумать причины дабы нивелировать заслуги Хабиба: 1) Выступал не в своей весовой ✅ 2) Выступал не в своей весовой, был перевес в 10 кг ✅ 2.1) 20 кг ✅ 2.2) 30 кг ✅ 3) Подкупные бои ✅ 4) Тренировался у своего отца, так как у других нет тренеров и вообще сироты ✅ 5) С детства занимался, поэтому имел преимущество ✅ 6) Родился в горах, процесс акклиматизации переносил быстро ✅ 7) Подбирал удобных соперников ✅ 8) Не подрался со всеми бойцами легкового дивизиона ✅ 9) Не подрался с Нганну ✅ 10) Не провел 2 боя за вечер ✅ 11) Не проходил допинг-контроль ✅ 12) У соперников не было времени на подготовку ✅ 13) Дрался исключительно в родных для себя местах в которых вырос , Абу-Даби, США ✅ 14) Лучший друг Даны Уайта ✅ 15) Конор перед боем с Хабибом стал долларовым триллионером, не было мотивации заниматься, (но была странная мотивация заработать миллионы) ✅
16) Не вышел на бой со взрослым диким медведем в Карелии
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