Шамиль Завуров назвал Умара Нурмагомедова вторым Хабибом.

«Умар – это второй Хабиб. Пахарь. Зал, тренировки, дом, семья, отдых. У него такого нет, как у Усмана – взять хорошую машину, покататься, с друзьями посидеть.

У Умара этого нет. Усман талантливый. А Умар – он пахарь, он постоянно тренируется, пашет. Постоянно в зале», – сказал .

– боец легчайшего веса , его следующим соперником должен стать Кори Сэндхаген.

– чемпион Bellator в легком весе, в следующем поединке он подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при.

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