Завуров – о братьях Нурмагомедовых: «Умар – второй Хабиб и пахарь, Усман любит с друзьями посидеть, взять хорошую машину»
Шамиль Завуров назвал Умара Нурмагомедова вторым Хабибом.
«Умар – это второй Хабиб. Пахарь. Зал, тренировки, дом, семья, отдых. У него такого нет, как у Усмана – взять хорошую машину, покататься, с друзьями посидеть.
У Умара этого нет. Усман талантливый. А Умар – он пахарь, он постоянно тренируется, пашет. Постоянно в зале», – сказал Шамиль Завуров.
Умар Нурмагомедов – боец легчайшего веса UFC, его следующим соперником должен стать Кори Сэндхаген.
Усман Нурмагомедов – чемпион Bellator в легком весе, в следующем поединке он подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при.
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Хабиб – о поединке двоюродного брата Усмана в полуфинале Гран-при Bellator: «Большой бой»
1) Выступал не в своей весовой ✅
2) Выступал не в своей весовой, был перевес в 10 кг ✅
2.1) 20 кг ✅
2.2) 30 кг ✅
3) Подкупные бои ✅
4) Тренировался у своего отца, так как у других нет тренеров и вообще сироты ✅
5) С детства занимался, поэтому имел преимущество ✅
6) Родился в горах, процесс акклиматизации переносил быстро ✅
7) Подбирал удобных соперников ✅
8) Не подрался со всеми бойцами легкового дивизиона ✅
9) Не подрался с Нганну ✅
10) Не провел 2 боя за вечер ✅
11) Не проходил допинг-контроль ✅
12) У соперников не было времени на подготовку ✅
13) Дрался исключительно в родных для себя местах в которых вырос , Абу-Даби, США ✅
14) Лучший друг Даны Уайта ✅
15) Конор перед боем с Хабибом стал долларовым триллионером, не было мотивации заниматься, (но была странная мотивация заработать миллионы) ✅