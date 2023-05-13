Хабиб – о поединке двоюродного брата Усмана в полуфинале Гран-при Bellator: «Большой бой»

Теги MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб отреагировал на новость о поединке дваоюродного брата в полуфинале Гран-при Bellator.

«Большой бой Усмана Нурмагомедова», – написал Хабиб в соцсетях.

Усман Нурмагомедов – родной брат бойца UFC Умара Нурмагомедова и двоюродный брат экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при Bellator.

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