Хабиб – о поединке двоюродного брата Усмана в полуфинале Гран-при Bellator: «Большой бой»

Хабиб отреагировал на новость о поединке дваоюродного брата в полуфинале Гран-при Bellator.

«Большой бой Усмана Нурмагомедова», – написал Хабиб в соцсетях.

Усман Нурмагомедов – родной брат бойца UFC Умара Нурмагомедова и двоюродный брат экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при Bellator.

Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова: «Страшнее всего, что ему 24 года»

Усман Нурмагомедов про слова Конора о Хабибе: «Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека»