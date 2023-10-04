Усман Нурмагомедов – о тренировках с отцом Хабиба: «Каждый раз он загонял меня и Умара на турник»

Теги Bellator Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках у Абдулманапа Нурмагомедова.

«Дядя Манап каждый раз, когда приходил к нам, он сразу загонял Умара и меня на турник: «Давай, кто больше сделает». Отжимания, прыжки.

Сразу проверял наши физические данные, а потом говорил отцу, что кому надо добавить. «Тренируй детей». У нас всегда так в детстве.

У меня сейчас маленькие племянники, если их вижу, тоже заставляю делать прыжки, отжимания, подтягивания на турнике», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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1 комментарий

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Qwarrz Qaqa
Когда уже вас дагестанцев за учебники да за книги хорошие загонять начнут.А,то силы много ,,а в голове каша из ислама и уличных понятий. Готовы убивать ,если допустим их религию заденут. Реально убивать. Вот такие вот верующие.
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