Усман Нурмагомедов – о тренировках с отцом Хабиба: «Каждый раз он загонял меня и Умара на турник»

Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках у Абдулманапа Нурмагомедова.

«Дядя Манап каждый раз, когда приходил к нам, он сразу загонял и меня на турник: «Давай, кто больше сделает». Отжимания, прыжки.

Сразу проверял наши физические данные, а потом говорил отцу, что кому надо добавить. «Тренируй детей». У нас всегда так в детстве.

У меня сейчас маленькие племянники, если их вижу, тоже заставляю делать прыжки, отжимания, подтягивания на турнике», – сказал чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов.

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