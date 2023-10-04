Яна Сантос подерется Нормой Дюмонт на первом турнире UFC в 2024 году (журналист Гильерме Крус)

Яна Сантос проведет следующий бой против Нормы Дюмонт.

Как сообщает журналист MMA Fighting Гильерме Крус, поединок состоится на турнире UFC Fight Night 235, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 14 января. Этот ивент станет первым для промоушена в 2024 году.

Яна Сантос проиграла три последних боя, Дюмонт идет на серии из трех побед.

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