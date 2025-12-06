Холлоуэй и Оливейра провели первую битву взглядов перед боем за пояс BMF.

В Лас-Вегасе (штат Невада) состоялась пресс-конференция, в рамках которой прошла битва взглядов между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой .

Поединок в легком весе за пояс BMF состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Холлоуэем и Оливейрой прошел в августе-2015 – тогда Чарльз получил травму в первом раунде и отказался от продолжения поединка.

