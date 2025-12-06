Волков – о схватке с Гончаровым: «В UFC сказали, что можно. Все достаточно быстро согласовали»

Александр Волков рассказал о предстоящей схватке с Евгением Гончаровым.

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал о предстоящей схватке с Евгением Гончаровым.

Напомним, что схватка по правилам бразильского джиу-джитсу между Волковым и Гончаровым состоится 17 декабря в Москве.

– Вы проведете схватку по грэпплингу с Евгением Гончаровым. Сложно получить на это одобрение от UFС?

– У меня для этого есть менеджер, он общается с UFC, он их спрашивает, они ему говорят, можно или нельзя. Вот он их спросил, они сказали, что можно. Наверное, несколько дней заняло согласование. Мы же получили в прошлом году добро на выступление по грэпплингу. А в этот раз уточнили, что турнир профессиональный. Они быстро достаточно согласовали.

– Как шли переговоры с АСВ JJ?

– Они мне написали в инстаграме, я обычно читаю, тем более от больших аккаунтов сообщения вверху выходят. Мы пообщались и договорились.

– Как долго вы обсуждали гонорар?

– Не хотел бы про это подробно говорить, какое-то время пообсуждали, действительно, – сказал Волков в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?