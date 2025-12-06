Джей Опетая нокаутировал Хусейна Джинкару и защитил пояс чемпиона IBF

6 декабря в Голд-Косте (Австралия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе между Джеем Опетаей (29-0) и Хусейном Джинкарой (23-1).

Опетая победил нокаутом в восьмом раунде и защитил пояс.

Опетая продлил серию из досрочных побед до четырех. Поражение стало для Джинкары первым в карьере.

Джей Опетая: «Усик – единственный человек, ради которого я бы поднялся в тяжелый вес»

Беспредел в боксе: абсолютные чемпионы лишаются поясов из-за жадного президента WBC