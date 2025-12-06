Александр Волков: «Если Аспиналл ляжет на операцию, то рассмотрим бой с Ганом за временный пояс»
Боец тяжелого веса UFC Александр Волков высказался о ситуации в дивизионе.
«Сейчас есть пауза [в тяжелом дивизионе], да. Многое зависит от состояния Тома Аспиналла и того, примет ли он поединок с Сирилом Ганом. Может быть, мы будем рассматривать поединок с Ганом за временный пояс, если Аспиналл будет делать операцию.
Вроде как есть такая информация, но есть и информация, что они подерутся в январе. Поэтому немножко подождем», – сказал Волков в интервью корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.
Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Обследование от 21 ноября показало у Аспиналла постоянную диплопию, двусторонний синдром Брауна и сильное нарушение периферического поля зрения
