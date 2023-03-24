Куницкая – о Хабибе: «Перед боем с Конором он был расслабленным, играл с детьми Кормье»

Теги легчайший вес UFC MMA Яна Куницкая Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Конор Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Яна Куницкая рассказала о настрое Хабиба Нурмагомедова на поединок с Конором Макгрегором.

«У меня была одна раздевалка с Хабибом. Меня очень удивило, насколько он был расслабленным, уверенным в себе. Обычно все переживают, а он играл с детьми Даниэля Кормье.

У него бой, а он с ними боролся, развлекался. Веселый был. Будто вся его команда волновалась, а он был очень уверен в себе. Будто на тренировку пришел», – сказала Куницкая.

На турнире UFC 229 Куницкая победила Лину Лансберг единогласным решением судей. 25 марта на UFC on ESPN 43 россиянка подерется с Холли Холм.

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2 комментария

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жанивар
Борьба расслабляет
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космонавт на дереве
Ну ясен пень, для него что дети Кормье что Конор примерно равные соперники
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