Льюис – о бое с Кортесом-Акостой: «Могу и в глаз ткнуть, и по яйцам ударить. Буду делать все, чтобы победить»
Боец тяжелого веса UFC Деррик Льюис высказался о предстоящем поединке с Валдо Кортесом-Акостой, который состоится на турнире UFC 324.
«Плевать на правила. Если будет необходимо, то я могу и в глаз ткнуть, и по яйцам ударить. Буду делать все, чтобы победить. Пусть готовится ко всему этому дерьму», – сказал Льюис.
В ноябре Кортес-Акоста провел поединок с Анте Делией. В первом раунде Делия попал сопернику пальцем в глаз – Кортес-Акоста вернулся в бой после паузы и победил нокаутом спустя 30 секунд.
