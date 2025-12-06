Льюис – о бое с Кортесом-Акостой: «Могу и в глаз ткнуть, и по яйцам ударить. Буду делать все, чтобы победить»

Деррик Льюис высказался о предстоящем бое с Валдо Кортесом-Акостой.

Боец тяжелого веса UFC Деррик Льюис высказался о предстоящем поединке с Валдо Кортесом-Акостой , который состоится на турнире UFC 324.

«Плевать на правила. Если будет необходимо, то я могу и в глаз ткнуть, и по яйцам ударить. Буду делать все, чтобы победить. Пусть готовится ко всему этому дерьму», – сказал Льюис.

В ноябре Кортес-Акоста провел поединок с Анте Делией . В первом раунде Делия попал сопернику пальцем в глаз – Кортес-Акоста вернулся в бой после паузы и победил нокаутом спустя 30 секунд.

Валдо Кортес-Акоста: «Мой глаз видел примерно на 20%, но я сказал, что мне плевать. Аспиналл, ты видел этот бой, я иду за тобой, будь хорошо готов»

Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»