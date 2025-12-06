Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»

Джастин Гейджи высказался о предстоящем поединке с Пэдди Пимблеттом.

Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи высказался о предстоящем поединке с Пэдди Пимблеттом .

Бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона пройдет в главном событии турнира UFC 324.

«Люблю быть андердогом. В большинстве поединков я им и был, потому что всегда дерусь с очень жесткой оппозицией. Но с Пимблеттом я собираюсь сделать то же самое, что когда-то сделал с Тони Фергюсоном .

Я лишил всех его поединка с Хабибом Нурмагомедовым . В этот раз я снова сломаю все планы, испорчу расклад. Обещаю, что Пимблетт не подерется с Илией Топурией, ведь соперником чемпиона стану я», – сказал Гейджи.

Напомним, что Гейджи нокаутировал Фергюсона в мае 2020 года, завоевав титул временного чемпиона UFC в легком весе.

