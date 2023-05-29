Аманда Нуньес: «Скоро придет тот день, когда я уйду на пенсию»

Теги легчайший вес женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Аманда Нуньес задумалась о завершении карьеры.

«Мне нравится заниматься этим, я люблю свою работу. Но я понимаю, что скоро придет тот день, когда я буду вынуждена уйти на пенсию.

Не знаю, готова ли я принять такое решение. Я занимаюсь любимым делом. Смогу ли я попрощаться со спортом после такого долгого пути? Не уверена.

Я должна почувствовать, что время пришло. Должна быть готова к этому», – сказала чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес.

На турнире UFC 289 Нуньес проведет защиту пояса против Ирен Альданы.

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1 комментарий

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Игорь Пичугин
Амандочка милая! Я тебе открою страшную тайну, мы всё когда то помрем.
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