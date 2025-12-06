Курбанов – о поединке Двалишвили и Яна: «Это будет великий бой. Петр его снесет»

Магомед Курбанов: Ян снесет Двалишвили, это будет великий бой.

Российский боксер Магомед Курбанов поделился ожиданиями от поединка между Мерабом Двалишвили и Петром Яном .

«Честно скажу, очень верю в Петра Яна. Я знаю, что может быть сложно, может быть неудобно. Потому как он сейчас прошел подготовку с полной уверенностью, сфокусированный. Я верю в него, в его бокс, в его напор, желание, дерзость, силу, что он его нокаутирует. Прям верю в это. У него есть все для этого.

И там команда у него рядом. Ильяс Хамзин подъехал, мотиватор. Я думаю, что это будет великий бой. Буду смотреть обязательно. Обязательно буду смотреть. И я думаю, что он его снесет», – сказал Курбанов.

Титульный бой в легчайшем весе между Двалишвили и Яном возглавит турнир UFC 323, который пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.

