Яна Сантос – о жизни во Флориде: «Из окна машины можно увидеть десятки крокодилов»

Теги женские бои UFC MMA Яна Сантос Бокс/MMA/UFC

Яна Сантос рассказала о жизни во Флориде.

«До ближайшего пляжа ехать 15 минут, выходишь с коляской – и как будто ты в раю: везде животные, пальмы, растения. Но если получается, мы путешествуем. 

Нам очень понравился Ки-Уэст, но это далековато ехать. Красиво на Джинни Спрингс, там чистые голубые воды. К сожалению, если место хорошее, то там обычно много людей, а нам не очень нравится, когда много людей.

Крокодилы? Да, действительно, они везде водятся, нужно быть очень внимательным. Особенно часто их видишь, когда проезжаешь на машине какие-то дикие водоемы, где люди обычно не купаются.

Буквально из окна машины можете увидеть большое количество крокодилов, иногда десятки. Но такого, чтобы они подходили сами туда, где живут люди, я не встречала», – сказала боец UFC Яна Сантос.

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3 комментария

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АРХАТ
Неужели там все такие мужики страшные?)
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Давид Кочинян
И сейчас она не про животных сейчас 👀🐊
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LaffyTaffy
Рай на земле
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