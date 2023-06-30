Яна Сантос – о жизни во Флориде: «Из окна машины можно увидеть десятки крокодилов»

Яна Сантос рассказала о жизни во Флориде.

«До ближайшего пляжа ехать 15 минут, выходишь с коляской – и как будто ты в раю: везде животные, пальмы, растения. Но если получается, мы путешествуем.

Нам очень понравился Ки-Уэст, но это далековато ехать. Красиво на Джинни Спрингс, там чистые голубые воды. К сожалению, если место хорошее, то там обычно много людей, а нам не очень нравится, когда много людей.

Крокодилы? Да, действительно, они везде водятся, нужно быть очень внимательным. Особенно часто их видишь, когда проезжаешь на машине какие-то дикие водоемы, где люди обычно не купаются.

Буквально из окна машины можете увидеть большое количество крокодилов, иногда десятки. Но такого, чтобы они подходили сами туда, где живут люди, я не встречала», – сказала боец UFC Яна Сантос.

Яна Сантос может получить американское гражданство: «Думаю, что все вместе займет лет пять»

Яна Сантос – о допинге Тиаго: «Он не проверил выписанное лекарство, это полностью его вина»