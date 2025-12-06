Александр Волков проведет схватку по джиу-джитсу с Евгением Гончаровым
Александр Волков проведет схватку по джиу-джитсу с Евгением Гончаровым.
Боец тяжелого веса UFC Александр Волков проведет с Евгением Гончаровым схватку по правилам бразильского джиу-джитсу.
Встреча пройдет на турнире ACB JJ, который состоится 17 декабря в Москве.
Волков (39-11) в последний раз выходил в октагон в октябре, когда выиграл у Жаилтона Алмейды.
Гончаров (21-3) в августе прошлого года победил Адама Богатырева. В мае он отказался от пояса ACA и объявил, что возьмет паузу в карьере.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
