Усман Нурмагомедов – о детстве: «Я любил улицу. Нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться»
Усман Нурмагомедов рассказал о детстве в Дагестане.
– Я в детстве любил улицу, мне нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться. Я же говорю, нас было шестеро братьев: мы с родным и четыре – двоюродных. Мы вместе выросли и всегда ходили, как бы с кем подраться. Если один не тянул, то другие подключались.
– С кем-то из известных спортсменов дрались?
– Да, были. Есть пара ребят, не знаю, в сборной они или нет. Или сейчас в Bellator выступает Имамшафи Алиев, по детству мы с ним нормально дрались. То я его, то он меня. Потом, правда, он вымахал конкретно, а я в детстве не очень большой был, – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
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Нормально, по-мужски
Типичные сами знаете кто.