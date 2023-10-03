Усман Нурмагомедов – о детстве: «Я любил улицу. Нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться»

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов рассказал о детстве в Дагестане.

– Я в детстве любил улицу, мне нравилось кого-то с кем-то настропалить, где-то подраться. Я же говорю, нас было шестеро братьев: мы с родным и четыре – двоюродных. Мы вместе выросли и всегда ходили, как бы с кем подраться. Если один не тянул, то другие подключались.

– С кем-то из известных спортсменов дрались?

– Да, были. Есть пара ребят, не знаю, в сборной они или нет. Или сейчас в Bellator выступает Имамшафи Алиев, по детству мы с ним нормально дрались. То я его, то он меня. Потом, правда, он вымахал конкретно, а я в детстве не очень большой был, – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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4 комментария

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Cruel Snake
Нас было шестеро братьев, а он был один. Мы любили подраться
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Олег Акимов
Если один не тянул, то другие подключались.
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Нормально, по-мужски
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Sobachkin
А образование это не для нас....
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rdyabin@icloud.com
Ходили толпой вылавливали по одиночке и самоутверждались, как шакалы. Если один оказывался не из робкого десятка, топтали толпой.
Типичные сами знаете кто.
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