Белал Мухаммад: «Усман Нурмагомедов никогда не потеряет ноль в графе поражений»
Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад поделился впечатлениями от победы Усмана Нурмагомедова на Bellator 292.
В четвертьфинале Гран-при легковесов Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом в первом раунде.
«Черт, Усману 24 года и его главный партнер по тренировкам – Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет ноль в графе поражений», – написал Мухаммад.
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