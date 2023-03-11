Белал Мухаммад: «Усман Нурмагомедов никогда не потеряет ноль в графе поражений»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Бенсон Хендерсон Усман Нурмагомедов Bellator 292 Белал Мухаммад Нурмагомедов - Хендерсон Бокс/MMA/UFC

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад поделился впечатлениями от победы Усмана Нурмагомедова на Bellator 292.

В четвертьфинале Гран-при легковесов Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом в первом раунде.

«Черт, Усману 24 года и его главный партнер по тренировкам – Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет ноль в графе поражений», – написал Мухаммад.

Брат Хабиба брутально уничтожил легенду ММА за полраунда. Хотя его критиковали за титул без боев с топами

 

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5 комментариев

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FRAUD
Ответ Kanan Jarrus
вани в трауре, придется опять тешить себя победой над 3 метровым корейцем
Я вот даже не знаю, что хуже, гордиться победой над трехметровым корейцем, или не иронично заявлять, что человек, который провел 3 защиты титула против ударников - величайший уничтожитель всех времен, вы пока на одном уровне убогости.
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FRAUD
Боже, да смени ты уже фамилию на Нурмагомедов, и научись аварскому, в каждом интервью он делает Хабибу такой анилингус, что даже самые проженные фанатики Хабиба думают, что это чересчур, серьезно, мне кажется, что даже в Дагестане так не любят Хабиба и его команду, как это делает Белал, абсолютно нулевой персонаж с нулевой харизмой, жду уже, когда Шавкат/Колби или какой-нибудь Эдвардс(скорее всего он потеряет чемпионство) разберутся с ним. Помню, что ММА Гуру молился, чтобы Прохазка вырубил Тейшеру, а Ян - Двалишвили, я в такую шизу впадать не буду, но буду рад, когда Белала, Двалишвили, Гамрота,Мэгни, Веттори, Розенстрайка и Льюиса - вырубят, либо они поймают лузстрик, это просто список проклятых бойцов, унылых десижен "машин", которые вообще не машины.
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Kanan Jarrus
вани в трауре, придется опять тешить себя победой над 3 метровым корейцем
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sanek maloi
Просто уйдет на пенсию в 25 лет, делов то🤣
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z3yjyzh29x
Если будет в беллаторе, то конечно
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