Бой между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом состоится 7 октября

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

7 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 300.

В главном событии вечера чемпион организации Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом.

О том, что в полуфинале Гран-при Нурмагомедов встретится с Примусом, стало известно еще в мае. Тогда американец победил Мансура Барнуи.

25-летний россиянин стал чемпионом Bellator после победы над Патрики Фрейре. В четвертьфинале Гран-при Нурмагомедов выиграл у Бенсона Хендерсона.

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