Бой между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом состоится 7 октября
7 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 300.
В главном событии вечера чемпион организации Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом.
О том, что в полуфинале Гран-при Нурмагомедов встретится с Примусом, стало известно еще в мае. Тогда американец победил Мансура Барнуи.
25-летний россиянин стал чемпионом Bellator после победы над Патрики Фрейре. В четвертьфинале Гран-при Нурмагомедов выиграл у Бенсона Хендерсона.
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