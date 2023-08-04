Бой между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом состоится 7 октября

7 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 300.

В главном событии вечера чемпион организации подерется с Брентом Примусом.

О том, что в полуфинале Гран-при Нурмагомедов встретится с Примусом, стало известно еще в мае. Тогда американец победил Мансура Барнуи.

25-летний россиянин стал чемпионом Bellator после победы над . В четвертьфинале Гран-при Нурмагомедов выиграл у .

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