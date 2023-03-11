Александр Шаблий: «Усман Нурмагомедов не виноват, что дерется за титул раньше, чем я. У него брат – бывший лучший боец в мире»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Российский легковес Александр Шаблий рассказал об отношении к чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову.

«У нас теплое общение – никаких проблем. Усман не виноват в том, что такое решение принял Bellator. Это не я себя успокаиваю или кого то успокаиваю. Усман не виноват, что он дерется за титул раньше, чем я, не проведя боев с топовыми соперниками.

Давайте адекватно понимать, что у него брат бывший лучший боец в мире. Это имя и фамилия. Они привлекают людей. Мы все это понимаем, моя команда это понимает, так что нет никаких проблем. Я и в этом бою болел за него, и в прошлом бою, когда он дрался с Питбулем. Всегда поддержу бойцов из нашей страны», – сказал Шаблий.

В четвертьфинале Гран-при Шаблий победил Тофика Мусаева, а Нурмагомедов одолел Бенсона Хендерсона.

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6 комментариев

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San9
Полуфинал многое покажет. Мак Ки очень хорош, по сути у него 21-0, Питбулю подарили победу.
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Bosniec
Ответ Frakiec 77
А в одном дивизионе не может быть двух или более топовых бойцов?)
Ну если один боец бьет другого в финале лучших, то очевидно, что самым топовым является победитель.
+1
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Frakiec 77
Ответ Bosniec
Финал гран-при покажет, кто топовый боец данного дивизиона.
А в одном дивизионе не может быть двух или более топовых бойцов?)
+3
0
+3
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Bosniec
Финал гран-при покажет, кто топовый боец данного дивизиона.
+3
-2
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Саламбек Алаев
Как есть ! Шаблий красавчик
+1
-1
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RashNomadKazakh
Достойно.
+8
-1
+7
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