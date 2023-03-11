Александр Шаблий: «Усман Нурмагомедов не виноват, что дерется за титул раньше, чем я. У него брат – бывший лучший боец в мире»
Российский легковес Александр Шаблий рассказал об отношении к чемпиону Bellator Усману Нурмагомедову.
«У нас теплое общение – никаких проблем. Усман не виноват в том, что такое решение принял Bellator. Это не я себя успокаиваю или кого то успокаиваю. Усман не виноват, что он дерется за титул раньше, чем я, не проведя боев с топовыми соперниками.
Давайте адекватно понимать, что у него брат бывший лучший боец в мире. Это имя и фамилия. Они привлекают людей. Мы все это понимаем, моя команда это понимает, так что нет никаких проблем. Я и в этом бою болел за него, и в прошлом бою, когда он дрался с Питбулем. Всегда поддержу бойцов из нашей страны», – сказал Шаблий.
В четвертьфинале Гран-при Шаблий победил Тофика Мусаева, а Нурмагомедов одолел Бенсона Хендерсона.
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