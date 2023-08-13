Бетербиев выложил фото тренировки: «Часто задаюсь вопросом: «Что хорошего я сделал сегодня?»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев показал подписчикам в соцсетях фото тренировки.

«Часто задаюсь вопросом: «Что хорошего я сделал сегодня?» И каждый день стараюсь прожить так, чтобы всегда мог ответить на этот вопрос», – подписал публикацию чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.

Напомним, что следующим соперником Бетербиева станет Каллум Смит. Поединок состоится 13 января в Квебек-Сити (Канада).

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1 комментарий

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Sveta Arhipova
"Часто задаюсь вопросом: «Что хорошего я сделал сегодня?» И каждый день стараюсь прожить так, чтобы всегда мог ответить на этот вопрос», - всё чаще встречаю такие фразы не там, где привычно их видеть, а там, где их не ожидаешь. И это радует
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