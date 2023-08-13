Бетербиев выложил фото тренировки: «Часто задаюсь вопросом: «Что хорошего я сделал сегодня?»

Артур Бетербиев показал подписчикам в соцсетях фото тренировки.

«Часто задаюсь вопросом: «Что хорошего я сделал сегодня?» И каждый день стараюсь прожить так, чтобы всегда мог ответить на этот вопрос», – подписал публикацию чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.

Напомним, что следующим соперником станет Каллум Смит. Поединок состоится 13 января в Квебек-Сити (Канада).

Бетербиев – о срыве боя со Смитом: «До последнего тянули и не делали операцию, но врачи сказали, что это опасно»